Il sindaco Stoppelli: abbiamo allo studio delle gallerie interne per rendere il tratto lucano più sicuro

Dopo circa due mesi (17 agosto) riapre al transito la statale 18 “Tirrena” inferiore nel tratto Sapri- Maratea, circa 4,8 chilometri, interdetta tra il chilometro 216,300 ed il 220, 610. A causa di un incendio divampato sul Monte Ceraso che aveva provocato il distacco del materiale roccioso con la caduta massi sulla statale, il tratto fu chiuso alla viabilità per la evidente pericolosità creatasi proprio dalla presenza di enormi massi di pietra che ne ostruivano il passaggio. L’Anas, nella circostanza, mise nell’immediatezza l’ordinanza di chiusura della statale tra Sapri e Acquafredda di Maratea, deviando la circolazione su strade complanari dell’entroterra lucano. Un vero disagio per gli utenti dove un breve tratto di strada doveva essere percorso in circa un’ora e 13 minuti rispetto a quello normale di appena dieci minuti.

Dopo gli interventi dell’Anas e del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali del comune di Sapri, il tratto è stato ripristinato e, al momento, messo in sicurezza sul versante attiguo alla SS18. L’Anas, nel contempo, a seguito della ultimazione delle attività di disgaggio di massi pericolanti eseguite dal Comune, ha completato l’esecuzione di interventi di riparazione del piano viabile e di alcune opere di protezione di sicurezza, oltre alla sostituzione delle barriere danneggiate dalla caduta dei massi. La questione non finisce qui: i cittadini del luogo chiedono interventi decisivi e definiti alle istituzioni regionali e non solo, visto l’arrivo della stagione invernale ; con le piogge intense il problema sicuramente si riproporrà. “Il comune di Maratea – ha precisato Daniele Stoppelli – sindaco di Maratea, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – ha confermato che per quanto riguarda il tratto lucano c’è allo studio la costruzione di gallerie interne alla statale che renderebbero molto sicuro il tratto lucano. Restiamo in attesa di conoscere le indicazioni della regione Campania per il tratto di loro interesse. Credo che alla fine il tratto lucano avrà la dovuta sicurezza rispetto a quello campano”.

Oreste Roberto Lanza