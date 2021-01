“L’ospedale lagonegrese diventa attrattivo per il territorio campano e quello calabrese”

A Lagonegro il 2020 ha fatto registrare uno straordinario risultato: 751 i nati, 275 in più rispetto al 2019. Il dato è stato reso noto dall’Ospedale cittadino “San Giovanni” che ha diramato i "numeri" tramite il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottore Alfonso Chiacchio. Un dato straordinario che va oltre i precedenti degli anni passati. Nel 2005 le nascite registrate sono state 340, per poi scendere di ben cinque unità e attestarsi a 335 nel 2006 perdendo altre 8 unità nel 2007. Nel 2008 il dato risale con soddisfazione di ben 191 unità in più, attestandosi a ben 518. Un buon risultato nel 2015 con 668 unità, tre anni dopo, nel 2018, si registra una perdita di ben 174 unità attestando il dato a 494 in leggera flessione ancora nel 2019 con 476 nascite, il più basso negli ultimi dieci anni.

Il dato del 2020 pur positivo non è motivo di grossa soddisfazione, dal reparto di pediatria il primario, dottore Nicola Di Lascio indica dati più precisi. “Va detto che di questi 751 nati (una coppia di gemelli) – sottolinea Nicola Di Lascio – all’incirca 270 sono bambini lucani, circa 320 calabresi i restanti campani”. Sulla stessa frequenza anche il pensiero del dottore Alfonso Chiacchio primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia. “Un risultato certamente positivo – precisa Alfonso Chiacchio- tenendo presente la presenza in reparto di soli 12 posti letto e un turnover con appena 5 medici presenti, una mole di lavoro notevole. Un dato che evidenzia come il nosocomio di Lagonegro sia diventato attrattivo per il territorio campano e quello calabrese, in particolare l’alto tirreno cosentino, per l’avvenuta chiusura del reparto di Cetraro nel luglio del 2019”.

Un risultato che fa registrare il compiacimento anche del sindaco Maria di Lascio: “un dato determinante per lo sviluppo del nostro Paese. La vocazione di Lagonegro è essere "città di servizi. In quest'ottica si pone l'ottimo risultato del reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal dottor Alfonso Chiacchio: nonostante il covid, l'ospedale di Lagonegro consegue il miglior risultato degli ultimi 15 anni”.

Oreste Roberto Lanza