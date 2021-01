“L’ospedale di Lagonegro può affrontare i problemi della salute della comunità del Lagonegrese”

Dal primo febbraio 2021, al San Giovanni di Lagonegro, sarà attivo l’ambulatorio di Senologia e in primavera con ogni probabilità saranno attivati quelli di otorinolaringoiatria e di Oculista; quest’ultimo garantirà anche l’interventistica, nel caso della cataratta che registra un notevole incremento di richieste. Si tratta di servizi specialistici ospedalieri che sinora costringevano l’utenza del Lagonegrese a rivolgersi ad altre strutture sanitarie regionali ed extraregionali. Queste le prime indicazioni operative presenti nella programmazione dell’azienda San Carlo di Potenza.

L’obiettivo dell’azienda San Carlo come priorità è quello di separare i percorsi dell’emergenza/urgenza da quelli dell’utenza ospedaliera e, ancor più, da quelli ambulatoriali. L’Ospedale di Lagonegro continua ad estendere e migliorare le prestazioni e i servizi per l’utenza. “Si è dimostrato che l’ospedale di Lagonegro - sottolinea il lagonegrese Francesco Piro, consigliere regionale - può essere messo nelle condizioni di affrontare con efficacia i problemi tutela della salute di tutta la comunità del Lagonegrese e dell’area sud, sia per l’emergenza Covid-19, come avviene con il processamento dei tamponi nel laboratorio del San Giovanni, che per tutte le esigenze di prevenzione e cura a favore dei pazienti che ne hanno bisogno.

Come maggioranza di centrodestra e Giunta regionale, stiamo costruendo passo per passo dopo aver ereditato una situazione che vedeva i due ospedali delle città capoluogo i soli a svolgere funzioni di erogatori di prestazioni specialistiche”. Dopo aver fatto registrare un aumento di nascite nel 2020, l’ospedale di Lagonegro è probabilmente in grado di garantire oltre prestazioni fornite dal Pronto Soccorso anche le funzioni di osservazione e breve degenza, di rianimazione e, contemporaneamente, assicurando interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologia).

Oreste Roberto Lanza