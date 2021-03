Segno di vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari e di memoria per le future generazioni

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus il Comune di Latronico rende noto che provvederà a piantumare, come accaduto in altre realtà italiane, degli alberi in onore dei propri concittadini deceduti. Saranno degli alberi di ulivo a ricordare le vittime latronichesi del Coronavirus. Le piante verranno messe a dimora sabato 10 aprile 2021, alle ore 11:30, in un’area verde nelle vicinanze di via Montegrappa. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale in segno di vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari a causa del virus e di memoria per le future generazioni.

“La piantumazione di questi alberi ha un significato molto profondo – dichiara il Vicesindaco Vincenzo Castellano – che, oltre al ricordo dei nostri concittadini scomparsi, simboleggia i valori del sacrificio e della solidarietà che ogni giorno la nostra comunità sta dimostrando contro questo virus”. Le piante simboleggeranno il ricordo dei tre latronichesi che la comunità ha pianto nei mesi addietro: Franceschina Ponte, Donato Giacoia ed Egidia Domenica Marino. “L’iniziativa vuole rappresentare l’abbraccio della comunità ai familiari delle persone scomparse – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali Franca Gesualdi – che, purtroppo, non hanno potuto incontrare lo sguardo dei loro cari nel momento finale della loro esistenza”. La cerimonia commemorativa sarà svolta in via riservata a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia in corso.