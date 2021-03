Si tratta della costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da realizzarsi in adiacenza ai plessi esistenti

Una “nuova struttura” a servizio dell’intera area sud-occidentale della Basilicata per diventare punto di riferimento anche per tecnologie e attrezzature delle Regioni limitrofe (Campania e Calabria). La Delibera approvata oggi dalla Giunta Regionale di Basilicata, prende atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di “Realizzazione del nuovo ospedale di Lagonegro in sito” che integra organicamente e funzionalmente l’intervento già progettato di “Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da realizzarsi in adiacenza ai plessi esistenti”, nuovo Padiglione.

La stessa delibera al punto 7 indirizza tutte le risorse finanziarie aggiornate e disponibili per €.88.665.570,80 proprio per la “COSTRUZIONE DEL POLO UNICO DELLA SALUTE NELLA CITTÀ DI LAGONEGRO. È quanto riporta il capogruppo di forza Italia in regione Francesco Piro che scrive: “un altro importante e fondamentale passo per la salute dei Cittadini Lucani. Un grazie particolare al Presidente Vito Bardi agli Assessori Rocco Luigi Leone, Francesco Cupparo e a tutta la Giunta”.