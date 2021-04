L’assessore Trotta: occasione di promozione e rafforzare il brand Maratea

Maratea alla Bit di Milano per l’edizione 2021. L'Assoturismo Confesercenti Maratea sarà presente all’edizione 2021 di Bit Milano, la Borsa internazionale del Turismo, che si terrà in digitale, per la prima volta, dal 9 all’11 maggio prossimo. Un’edizione fortemente innovativa, ricca di opportunità che nascono dalla possibilità di incontri di business tra gli operatori, grazie alla nuova funzionalità di Expoplaza che fa parte della nuova piattaforma messa a punto da Fiera Milano. A seguire, la manifestazione prolungherà la sua edizione con altri tre giorni intensi dedicati ai consumatori e alla promozione dell’offerta turistica a 360gradi.Soddisfazione da parte del coordinatore dell’Assoturismo confesercenti di Maratea Fabio Gentile: “ Un’occasione importante – precisa Fabio Gentile – dove gli operatori presenti in piattaforma avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali buyer e poter accedere così al ricco calendario di appuntamenti formativi e informativi, che da sempre contraddistinguono Bit Milano e che affronteranno temi di grande attualità e utilità per il rilancio dell’intero sistema turistico”.

Un appuntamento importante, Maratea il bit 2021 tutto in digitale? “Certamente si, - precisa Valentina Trotta- Assessore al Turismo del comune di Maratea- nel febbraio 2020 abbiamo partecipato, per la prima volta, alla Bit con uno stand autonomo della Città di Maratea. L’esperienza è stata molto positiva, grazie anche alla conferenza stampa dedicata alle nostre bellezze paesaggistiche, alla qualificata offerta turistica ed alla presentazione del cartellone estivo. Per l’edizione della Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 9 all’11 maggi, abbiamo voluto ancora una volta aderire per garantire la presenza della destinazione Maratea in una delle vetrine più importanti del settore, e poter organizzare eventi digitali ed incontri sull’innovativa piattaforma della Bit Digital Edition”. Un’opportunità per la perla del Tirreno che aspira a diventare punto di riferimento della Basilicata.

Quali iniziative si metteranno in campo per maggio 2021? “Come fatto nella precedente edizione- sottolinea Valentina Trotta - durante la quale abbiamo organizzato una conferenza stampa condotta da Carolina Rey, alla presenza del Presidente Bardi, del Direttore dell’APT Basilicata Antonio Nicoletti, l’attrice Sandra Milo e l’attore Paolo Ruffini, il Presidente della Pro Loco Pierfranco De Marco ed il Direttore Artistico della Marateale Nicola Timpone, insieme ad importanti figure del cinema, televisione e stampa, dedicata all’eccellenze del nostro territorio, all’importante festival del cinema ed agli eventi estivi programmati, anche in questa occasione promuoveremo attraverso gli eventi digitali, oltre alle iniziative storiche, le nuove proposte per gli sport outdoor, le ulteriori attività ed eventi previsti per la stagione estiva”. L'Assoturismo Confesercenti Maratea e comune di Maratea un binomio per entrare in contatto con potenziali buyer e poter accedere così al ricco calendario di appuntamenti formativi e informativi? “Siamo da sempre al fianco dei nostri operatori- conclude Valentina Trotta - tutte le nostre azioni sono rivolte alla crescita della Città e quindi delle sue aziende, pertanto abbiamo con piacere accolto la nuova associazione e da subito abbiamo scelto di condividere questa importante occasione di promozione, che consentirà di ampliare il network di conoscenze, partecipare agli eventi in programma e rafforzare il brand Maratea”.

Oreste Roberto Lanza