“Ora più che mai ci sarà bisogno delle cure termali per il nostro benessere psicofisico"

"Dal 18 maggio riparte una delle attività più importanti per la nostra Latronico città del benessere. Ricordando che le nostre terme sono un luogo sicuro e un presidio sanitario, e proprio per questo motivo, tutti i trattamenti saranno erogati nella massima sicurezza e nel pieno rispetto del protocollo per la prevenzione dal contagio da COVID-19″. Lo comunica attraverso una nota il sindaco di Latronico Fausto De Maria.

“Ora più che mai ci sarà bisogno delle cure termali per il nostro benessere psicofisico, per prevenire ma anche per una buona riabilitazione dei malati di Sars-CoV2 grazie ai benefici che la terapia termale sulfurea ha nel ripristino dell’efficienza fisica e nella riduzione dei fattori di rischio. E quest’anno, la società Terme Lucane ha voluto fare anche una interessante promozione per i primi mesi, in particolare farà un omaggio di 12 aerosol (da fruire nel mese di Ottobre 2021) per chi effettua un ciclo di cure termali nel periodo maggio-giugno”, scrive il primo cittadino di Latronico. “Le nostre terme ormai sono un centro di eccellenza per cure e trattamenti riguardanti: Apparato respiratorio (aerosol, ventilazioni polmonari, insufflazioni endotimpaniche, ecc.), Apparato mio-osteo-articolare (fango-balneo-terapia, idrokinesi-terapia, massoterapia), Apparato gastroenterico (cure idroponiche), Apparato dermatologico (idromasaggi, trattamenti benessere).

Grazie ai notevoli benefici, di questi trattamenti si contribuisce al potenziamento del sistema immunitario ed al recupero del benessere psicofisico”. La cura con le nostre acque sulfuree, dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, può rappresentare veramente un utile adiuvante per chi ha contratto l’infezione da Coronavirus, ma anche per chi vuole fare prevenzione (in particolare per pazienti con malattie croniche). Le cure termali rientranti nei LEA e riconosciute dall’OMS, - conclude De Maria - sono accessibili privatamente o tramite prescrizione del medico curante”. Per prenotarsi o chiedere informazioni, telefonare al numero 0973 859238, oppure andare sul sito web http://www.termelucane.it