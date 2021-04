In questi giorni, finalmente, anche in Basilicata si sta avviando la vaccinazione degli over 60/70

A parte i ritardi fin qui accumulati ed i falsi annunci, vedi quello del Presidente Bardi 10 giorni fa sulla possibilità di far inoculare i vaccini ai medici di famiglia mai avviata, che collocano la Basilicata agli ultimi posti per percentuale di dosi somministrate rispetto al quantitativo ricevuto, stiamo assistendo ad una organizzazione, nella individuazione dei punti di somministrazione che rasenta la follia.

Gli over 60/70 residenti a Maratea sono costretti, se vogliono vaccinarsi, a raggiungere i punti vaccinali di Senise a Km. 90 o, i più “fortunati”, di Lauria a Km. 30, percorrendo strade che definirle mulattiere è un complimento, vedi SP 3. Per effettuare la vaccinazione bisogna utilizzare un proprio mezzo di locomozione, essendo inesistenti i mezzi pubblici, con relativo accompagnatore/autista disponibile a perdere una giornata lavorativa. Chiediamo, con forza, che venga istituito un punto vaccinale, come già fatto per gli over 80, presso l’ospedale di Maratea del quale possano usufruire le molte centinaia di “cittadini” locali evitando la “transumanza” a Lauria o peggio a Senise.

Crediamo che una simile scelta sia un atto di civiltà, prima che di corretta amministrazione, che le tante menti pensanti di questa Regione avrebbero già dovuto mettere in atto. Riteniamo che se questa semplice azione organizzativa possa essere sfuggita ai responsabili regionali, tanto impegnati a fronteggiare la pandemia, la questione non può essere sfuggita al Sindaco di Maratea, così attento a pubblicare con precisione i dati dell’andamento del Covid sul territorio, pertanto gli chiediamo di farsi, per una volta, parte attiva nella soluzione del problema, sollecitando anche Lui, con forza, i disattenti responsabili regionali”.

Il segretario del Circolo PD Di Maratea Vito Tedesco