Si tratta di un bando nazionale del Fondo Nazionale Integrativo Comuni Montani

“Dopo l’ottenimento del finanziamento per i lavori di consolidamento sulla zona ovest del nostro territorio comunale (all’incirca l’area di via Zanardelli) di € 1.000.000, oggi è pervenuta un’altra buona notizia: il progetto sull’area nord (corrispondente al rione Munisterio) è stato finanziato". Lo riferisce in una nota il vice sindaco di Latronico Vincenzo Castellano.

"Vinciamo così un altro bando nazionale (in questo caso quello del Fondo Nazionale Integrativo Comuni Montani) che vede finanziato un nostro progetto per un totale di € 465.000 e che ci darà la possibilità di intervenire su una zona fortemente colpita dal dissesto idrogeologico con lavori di consolidamento. A questo bando abbiamo partecipato grazie alla caparbietà e alla volontà di provare nonostante molti ritenessero la candidatura di un progetto “una perdita di tempo”…beh possiamo dire che il tempo è stato ben speso”.