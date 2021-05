Send by email

La RSA di Maratea, attività dall’Asp Basilicata, ha voluto creare una stanza denominata ʺStanza degli Abbracciʺ, capace di colmare il bisogno di affetto e carezze rimasto finora sacrificato dalle norme anti-covid. La camera è dotata di una parete trasparente, completa di manicotti morbidi, per permettere il contatto tra gli ospiti della RSA e i loro cari in totale sicurezza. Ogni familiare potrà accedervi a turno, rispettando tutte le norme igienico sanitarie in vigore.

Questo luogo di incontro tiene fuori il virus, ma lascia passare gli affetti e le emozioni. L’abbraccio, anche se attraverso una protezione, rimane il gesto d’amore più semplice e più grande che si possa fare verso le persone che si amano. Si ringrazia la Cooperativa Sociale Auxilium che gestisce alcuni aspetti della RSA di Maratea per il contributo dato alla realizzazione della “Stanza degli Abbracci”.