Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L’ultima concittadina che era risultata ancora positiva nei giorni scorsi è guarita

Con grande soddisfazione e un pizzico di emozione, il sindaco di Latronico Fausto De Maria ha comunicato via social la bella notizia alla sua comunità: "Finalmente torniamo ad essere nuovamente un comune Covid free. Oggi l’ultima nostra concittadina, che era risultata ancora positiva, è guarita. Da lunedì saremo in zona gialla come quasi il resto d’Italia! Adesso tutti rimbocchiamoci le maniche, ripartiamo con cautela, ma ripartiamo!!! Aiutiamoci tra di noi e forza Latronico!".