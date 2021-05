Si aspetta ancora lo stipendio arretrato che riguarda il mese di dicembre 2020

E’ una cosa grave sia quanto detto dall’assessore al ramo in un comunicato stampa sulla presunta anticipata partenza, visto che su 4000 lavoratori vanno a lavorare soltanto una TRENTINA, sia quanto effettivamente disposto dal Consorzio di Bonifica che ha soddisfatto attraverso questo provvedimento solamente l’interesse di qualche consigliere regionale della zona Materana dove sono cominciate le lavorazioni peraltro chiaramente espresso attraverso il servizio televisivo Rai 3 regione. Allora ci si chiede se esistono lavoratori di serie A e di serie B. Ci si chiede dove sono le O. S. che permettono questo e, dove sono le amministrazioni comunali delle altre aree regionali che accettano questa situazione assolutamente assurda. Peraltro in questo periodo di pandemia chi è senza lavoro è anche in attesa della corresponsione dell’ultimo stipendio Dicembre 2020, ma questo sembra non importare a nessuno.



Signori ,e ci riferiamo all’Amministrazione Regionale, al Consorzio di Bonifica e alle O.S. cercate di mettervi nei panni dei cittadini lavoratori che hanno bisogno ma soprattutto il diritto di vedere corrisposte le somme per cui si è lavorato e come dice l’amministratore unico del Consorzio che a quelle non si deve guardare NON. Sarebbe quanto meno rivedere le proprie posizioni Ma soprattutto impegnarsi a fare si che non vengano lesi i diritti dei lavoratori. Ci si chiede allora come andrà quest’anno , ci sarà da parte degli addetti ai lavori una presa di coscienza tale da rimettere le cose secondo il loro giusto modo di essere ma soprattutto ci sarà qualcuno che,veramente stanco di questo modo di operare, si dia da fare per cambiare lo status-quo e fare diventare per davvero la forestazione un lavoro produttivo,gratificante ma soprattutto equo. Staremo a vedere ma allo stesso tempo vogliamo esortare, ancora una volta i colleghi lavoratori a non starsene con le mani in mano ma adoperarsi affinchè le cose cambino senza accettare passivamente qualsiasi cosa venga IMPOSTA che spesso viene partorita da menti che nulla hanno a che vedere con i bisogni dei Lavoratori. Svegliamoci perche’ nessuno lo farà per noi.

GRUPPO LAVORATORI LAGONEGRESE