"Intendiamo ricordare un Gigante che non si è mai risparmiato per la valorizzazione del territorio"

Il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia ha reso noto attraverso un post sui social che è stata intitolata a Fabio Limongi, tragicamente scomparso il 27 gennaio scorso per una caduta accidentale nel corso di un'escursione sul Monte Sirino, la falesia della vecchia stazione.

"Oggi in giunta abbiamo intitolato la falesia nei pressi della vecchia stazione a Fabio Limongi venuto a mancare per un tragico evento. Guida esperta in escursionismo, istruttore della "Scuola Sci Monte Sirino" e tecnico di elisoccorso impegnato con il " Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata", Fabio, come precursore dello sport outdoor, ha avuto un ruolo primario nella valorizzazione della suddetta falesia e non solo. Con questa intitolazione - conclude Lamboglia - intendiamo ricordare un Gigante che non si è mai risparmiato per la valorizzazione del territorio, a prescindere dal comune o la regione di appartenenza".