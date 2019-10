Ad essere coinvolta una Bmw che è andata completamente distrutta nella parte anteriore

Ancora un incidente stradale causato dai cinghiali. Questa volta è accaduto ieri sera sulla Strada Statale 598 Fondo Val d’Agri, all’altezza dello svincolo per Marsico Nuovo Sud. Ad essere coinvolta una Bmw che si è trovata improvvisamente sulla propria marcia un branco di cinghiali che ha attraversato la carreggiata.

Il bilancio è di due ungulati morti sul colpo e l'autovettura completamente distrutta nella parte anteriore. Fortunatamente per gli occupanti del veicolo solo un grande spavento, senza danni personali. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata.