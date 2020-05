Send by email

L'attività hub resterà operativa fino a dicembre

Una tensostruttura "nella quale i cittadini possono accedere direttamente a bordo della loro auto ed essere sottoporsi a tampone, dagli operatori delle Unità speciali Covid-19, rimanendo all'interno dell'abitacolo": la modalità "drive-in" è attiva a Villa d'Agri di Marsicovetere (Potenza) e - secondo quanto reso noto dall'Azienda sanitaria di Potenza (Asp) "resterà operativa fino a dicembre". Finora. in Val d'Agri, sono stati effettuati 600 tamponi, risultati tutti negativi.

L'hub di Villa d'Agri "sarà utilizzato, sempre con le stesse modalità - ha spiegato il direttore del Distretto dell'Asp, Antonio Sanchirico - anche per la somministrazione dei tamponi a quanti, soprattutto in previsione della riapertura degli spostamenti tra regioni e delle prossime vacanze estive, faranno ritorno in Basilicata".