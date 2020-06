Send by email

Collegamento diretto dalla Val d’Agri verso la capitale

Da lunedì 15 giugno 2020 sarà riattivato il servizio ministeriale di linea feriale "Sant’Arcangelo - Villa d’Agri - Roma" svolto con una nuova gestione in A.T.I SITA Sud – S.L.A.. Sono state di recente apportate modifiche organizzative allo scopo e tali da rendere il servizio più efficiente ed efficace alle condizioni attuali di viaggio.

Il collegamento viene effettuato con autobus nuovi e muniti di tutti i comfort, guidati da personale adeguatamente formato per viaggi a lunga percorrenza. Si tratta di un servizio che è sempre stato molto utile per un’utenza diversificata dalla regione Basilicata e in particolare dalla Val d’Agri verso la capitale.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet aziendale www.slasrl.eu