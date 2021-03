Cinque postazioni che in termini di capacità sarà possibile superare i mille tamponi al giorno

L'Eni "ha avviato un protocollo di misure aggiuntive a quelle già attuate e un programma di screening epidemiologico per la prevenzione e il contrasto al Covid-19 in Val d'Agri" - in Basilicata, nell'area del Centro Olio di Viggiano (Potenza) - "al fine di garantire la massima tutela della salute dei lavoratori e delle comunità locali". In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della compagnia è specificato che "la più importante delle misure attuate è la campagna di test tramite tamponi rapidi in un'area nelle immediate vicinanze del Cova (Centro Olio Val d'Agri) su una superficie di circa diecimila metri quadrati.

Nel dettaglio, il sito, che attualmente ospita due postazioni di campionamento attive, a regime prevede fino a cinque postazioni con copertura h24 e l'impiego di quattro medici, 16 infermieri, 16 operatori sanitari/tecnici di prevenzione e 16 lavoratori adibiti al controllo logistico dell'area. In termini di capacità, sarà possibile superare i mille tamponi al giorno".