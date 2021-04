Amedeo Cicala: “patto deve servire per lo sviluppo economico del territorio”

Incontro con le parti sindacali, datoriali, con la giunta regionale, in particolare con gli assessori Cupparo e Rosa ed Eni per confrontarsi sul Patto di Sito - indotto Eni. Un incontro organizzato dalla Regione Basilicata con i sindacati, Eni e parti datoriali. Tra i sindaci presenti oltre a quello di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, il primo cittadino di Marsicovetere, Zipparri e Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano. Argomento importante ma anche spinoso, quello del famoso patto del Sito indotto Eni, sottoscritto nel lontano 5 ottobre 2012 recependo quelli che erano i principi dell’accordo del 1998 sottoscritto tra lo Stato le compagnie petrolifere e la regione Basilicata. “Il patto doveva- chiarisce Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano – tutelare quelle che erano le prerogative dei lavoratori già presenti nelle aziende, anche dell’indotto, dando delle risposte concrete ai lavoratori del territorio stesso.

Oltre a valorizzare le imprese della nostra regione Basilicata”. Un accordo che doveva essere e non è stato perché? “Non è stato perché – sottolinea Amedeo Cicala- tutto non ha funzionato perfettamente come previsto nell’accordo. È innegabile che tante persone lavorano nell’indotto Eni, però tante garanzie non sono state attuate. Cioè quando delle imprese vanno via, perché perdono l’appalto, l’altra ditta che subentra non sempre rispetta i diritti dei lavoratori dell’impresa uscente. In più noi amministratori, in primis i sindaci del territorio, ci siamo trovati a fare pressioni perché venissero valorizzati al massimo le imprese del territorio. Cioè il patto deve servire per lo sviluppo economico del territorio con la valorizzazione della manodopera locale con impulso alle aziende del territorio. Per questo negli ultimi anni abbiamo sempre contestato alle compagnie petrolifere questo atteggiamento non in linea con il patto di Sito”.

La riunione odierna quindi aveva un preciso scopo anche in termine di chiarezza. “Certo a questo punto è necessario fare chiarezza – continua Amedeo Cicala – e per fare questo è necessario un utile confronto visto che si è capito che si vuole mettere mano a questo accordo del 2012. La circostanza mi ha permesso di sottolineare l’importanza di tutelare i lavoratori e valorizzare le imprese che credono nel nostro territorio, cogliere l’occasione della proroga decennale delle concessioni per chiudere un accordo che possa portare a sviluppare un sistema di economia diverso dall’OIL e gas e che possa anzi essere complementare, così da creare opportunità di lavoro ai tanti giovani e meno giovani che sono in cerca di occupazione”. Quindi l’occasione che venga attuato meglio o in fin dei conti modificato l’accordo? “Innanzitutto desidero – conclude Amedeo Cicala - che l’accordo venga rispettato e di seguito che vengano apportate delle modifiche da studiare insieme con tutti gli attori protagonisti con l’obiettivo che concretamente si valorizzino le imprese locali che investono seriamente sul territorio, sia in termini economici ma anche in termini di capitale umano. Un patto che fin ad ora ha portato in molti casi imprese esterne provenienti non dal nostro territorio”. Insomma un patto che metta al centro i lavori e le aziende di questo territorio.

Oreste Roberto Lanza