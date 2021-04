Il sindaco Bello: “Senso civico, prevenzione e attenzione per evitare il contagio”

Un altro comune in Basilicata risulta essere Covid free. Si tratta di Armento in provincia di Potenza, con i suoi 580 abitanti, risulta territorio da bollino bianco. “Fin dall’inizio della pandemia – esordisce Maria Felicia Bello, sindaco di Armento, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione – ci siamo attivati per controllare che il virus non entrasse nella nostra comunità. Al centro del nostro operare abbiamo messo attenzione e prevenzione”.

Una comunità che ha ben seguito le indicazioni della sua amministrazione. “Siamo una comunità molto unita – sottolinea – questa è ancora la nostra forza che ha permesso di evitare contagi che, visto anche l’età media dei cittadini, avrebbe comportato molti e seri disagi. Va detto anche il paese vive nella forte condivisione e solidarietà della propria quotidianità, tanto che ci si aiuta a vicenda dove sono presenti momenti di disagio e debolezza. Va detto che da sempre commercianti e protezione civile supportano in un continuo volontariato nelle esigenze primarie della comunità stessa. Questo è stato motivo importante che non ha permesso al virus di entrare nel nostro paese fin dal febbraio 2020”.

Al momento la situazione quindi appare confortante anche in termini di vaccinazioni. “Da qualche giorno abbiamo completato le vaccinazioni degli over 80 e ci stiamo organizzando con i medici di base per dare un’opportunità agli over 70 e 60 di vaccinarsi presso il proprio medico curante con prenotazione sul portale di poste italiane come indicato, qualche giorno fa, anche del presidente della giunta regionale Vito Bardi”. Un’operazione che si attiverà nell’immediato? “Da oggi – aggiunge – quello che faremo è contattare i nostri cittadini con età tra i 70 e 60 anni acquisendo la propria disponibilità ad essere vaccinati in loco supportandoli per le prenotazioni sul portale per continuare la campagna vaccinale per le successive fasce di età previste. Poi penseremo alle fasce più giovani”. In una regione sotto la scure di colori non sempre rassicuranti, la speranza viene, dopo Cirigliano e Missanello, anche da Armento dove con responsabilità e la prevenzione e un grande senso civico l’uscita dal tunnel va oltre una concreta speranza. In attesa che le vaccinazioni raggiungano la cosiddetta immunità di gregge.

Oreste Roberto Lanza