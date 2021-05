“Serve una risposta precisa e certa circa una imminente programmazione"

“Completare con urgenza la vaccinazione delle persone fragili”. È questa la forte richiesta che formalmente è stata presentata dal Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, con una lettera inviata al Presidente Bardi e ai vertici istituzionali della Sanità lucana. “Ad oggi – sottolinea Antonio Rubino, sindaco di Moliterno- mentre il portale permette la prenotazione per la vaccinazione anti-covid alle persone ultra quarantenni per il mese di giugno, nella mia comunità persone fragili, tra le più esposte al rischio di contrarre in forma grave la sars-cov2, ed impossibilitate per patologie gravi a recarsi presso i punti vaccinali, non risultano vaccinate e nessuna informazione è dato conoscere circa una loro eventuale vaccinazione".

Una richiesta precisa ma anche urgente. “Non è ammissibile che si lasci indietro – continua Antonio Rubino – un over 80 o un fragile e si vada oltre con altre categorie. In sostanza ci sono oltre una decina di persone con patologie gravi che non possono uscire di casa e aspettano la vaccinazione a domicilio. Va data assoluta priorità a queste categorie. Se poi uniamo i numeri di tutti i comuni sicuramente aumenta la percentuale dei fragili. È un problema, oserei dire di tipo umanitario”. Una questione rilevante perché queste categorie possono essere infettate da famigliari e/o da persone che giornalmente le accudiscono. “Per questo – conclude Antonio Rubino - ho chiesto alle istituzioni regionali una risposta precisa e certa circa una imminente programmazione per le vaccinazioni".

Oreste Roberto Lanza