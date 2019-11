Per la prima volta l’area sud ha un rappresentante alla guida del Comitato provinciale Inps

La sua elezione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti è avvenuta nei giorni scorsi, nella seduta del Comitato che ha anche designato come Vice Presidente in rappresentanza delle parti datoriali Antonio De Martino della Confartigianato. Vito Polito, originario di Senise, da molti anni è attivo sul territorio come sindacalista, siede nell’Organismo in rappresentanza del mondo lavorativo e fa parte del comitato Inps sin dal 1995, con quattro mandati. Il suo lavoro negli anni ha sempre tutelato i suoi assistiti che per qualsiasi tipo di difficoltà fanno riferimento a lui. Attualmente come sindacalista della Uil opera a stretto contatto con il mondo lavorativo locale, svolgendo brillantemente il suo compito.

«Per la prima volta – dichiara Polito in un suo intervento - un rappresentante dell’area sud della Basilicata è stato eletto alla guida del Comitato provinciale Inps di Potenza. E' una cosa importante questa, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto nel corso degli anni da parte mia. Ringrazio tutti i componenti per la fiducia che mi è stata accordata. Dopo una lunga pausa delle attività in capo al comitato – ha detto - con la nuova Presidenza sono riprese le attività di stretta attinenza del Comitato, ma soprattutto quelle in capo alla Commissione FPLD (Fondo Previdenza dei Lavoratori Dipendenti) ferma da giugno, con la speranza che si possano dare, insieme alla Direzione e al personale dell’INPS, risposte celeri ai cittadini».