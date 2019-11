Per migliorare ed implementare il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Oggi pomeriggio alle ore 16,30 a San Costantino Albanese, cerimonia di inaugurazione del micro nido e della sezione primavera. Nell'ambito delle iniziative della Regione Basilicata per migliorare ed implementare il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, al comune di San Costantino Albanese è stato concesso un finanziamento per l'attivazione del micro nido e sezione primavera. Dopo il riconoscimento da parte del MIUR e la conseguente attivazione della Scuola per l'Infanzia Paritaria, viene completata l'offerta formativa.

Alla cerimonia saranno presente gli assessori regionali Franco Cupparo e Rocco Leone, Francesco D’Amato, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Nicola Sole, e Sergio Labriola presidente di Eureka aps. I saluti del sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli che ha manifestato piena soddisfazione per l’iniziativa: “Come comunità e come amministrazione comunale voglio rivolgere dei ringraziamenti alla regione Basilicata, all'Istituto Comprensivo Nicola Sole e ad EUREKA eps che hanno contributo a questo risultato. Un risultato importante per il nostro territorio in termini di formazione culturale per le nostre nuove generazioni”.

Oreste Roberto Lanza