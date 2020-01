Senise. Disagi a mensa, i genitori fanno portare i panini a scuola ai propri figli

Dopo la singolare protesta il comune ha convocato un incontro con l’azienda e con i genitori

Era da tempo che il malcontento delle famiglie sulla mensa delle elementari di Senise covava sotto la cenere, ma la protesta era stata sempre contenuta da promesse di revisione del menu e continui rimandi. Ci sono stati, nei mesi scorsi, anche diverse riunioni tra i genitori e il comune per cercare di porre rimedio a un disagio che era riportato continuamente dai bambini, i quali spesso tornavano a casa quasi digiuni.

Dopo tanti rimandi e un’attesa durata dall’inizio dell’anno i genitori, autonomamente, hanno scelto di mettere in atto una singolare forma di protesta facendo portare a scuola ai propri bambini un panino per pranzo e rinunciando così ad usufruire del servizio di mensa.

Lo sciopero del panino, così come scherzosamente è stato chiamato dai genitori che lo hanno organizzato, ha coinvolto la stragrande maggioranza dei bambini di tutti i plessi della scuola primaria “N. Sole” e, a quanto pare, ha sortito un effetto immediato che si è materializzato già in mattinata quando, dal comune, è arrivata la notizia della convocazione di un incontro per martedì prossimo, 28 gennaio alle 17.00, al quale prenderanno parte il responsabile comunale del servizio, Vincenzo Guaragnone, il rappresentante dell'istituto comprensivo “Nicola Sole”, e i rappresentanti del comitato dei genitori. L’obiettivo è la revisione del menu e della tabella dietetica, oggetto entrambi delle proteste dei genitori che sottolineano la ripetitività delle pietanze e la scarsa appetibilità dei piatti che sono perlopiù sgraditi ai piccoli alunni.La singolare protesta era stata programmata per durare alcuni giorni, come forma leggera e di attesa nei confronti del comune. La convocazione dell’incontro da parte degli uffici comunali ne ha prodotto la sospensione ma non la rinuncia. Le famiglie si attendono un adeguamento sostanziale del menu sia dal punto di vista dietetico sia dal punto di vista della qualità, pur non entrando nel merito della preparazione dei pasti e delle tecniche di porzionamento. Anche perché, fanno notare, si vorrebbero spendere in modo più fruttuoso i soldi spesi per l’acquisto dei buoni pasto, considerando che alcune famiglie hanno più di un figlio a mensa e, mensilmente, devono tirare fuori non pochi soldi.È prevedibile, dunque, che la protesta non finisca nelle promesse di una riunione a più voci ma che si protragga ulteriormente qualora le richieste non dovessero essere esaudite.

Francesco Addolorato