Senise. Rientra contestazione per mensa: il menu sarà adeguato e la qualità migliorata

Incontro tra famiglie, scuola e comune: la ditta si è impegnata ad apportare le modifiche richieste

Adeguamento del menu alle richieste delle famiglie, previa verifica di conformità con quanto prescrive l’ASL, massima apertura per la verifica della tracciabilità dei prodotti e della provenienza di frutta e carni da parte della ditta, e miglioramento della qualità del cucinato. Tutto questo entro breve tempo.

È questo, in sintesi, quanto emerso dall’incontro tenutosi ieri pomeriggio nella sala del sindaco del comune di Senise alla quale hanno preso parte tutti i protagonisti della vicenda legata alla contestazione delle famiglie degli alunni delle primarie di Senise sulla qualità della mensa scolastica di Senise. Intorno al tavolo il commissario prefettizio Alberico Gentile accompagnato dal dirigente del comune Vincenzo Guaragnone, il dirigente scolastico dell’IC “Nicola Sole” Francesco Amato con alcune docenti, un rappresentante della SLEM, ditta erogatrice del servizio, e una nutrita schiera di rappresentanti delle famiglie.

L’incontro ha fatto seguito alla singolare contestazione delle famiglie che nei giorni precedenti avevano mandato a scuola i propri figli con un panino per pranzo senza farli usufruire della mensa scolastica. Una scelta che il preside, nel corso dell’incontro, ha stigmatizzato richiamandosi al fatto che la legge vieta di consumare in classe pasti preparati a casa. Lo stesso Amato ha annunciato una stretta sulle autorizzazioni all’esonero dall’obbligo di frequenza della mensa per gli alunni che scelgono il tempo prolungato, esonero che viene concesso dietro presentazione di certificati medici che il dirigente scolastico intende ora sottoporre a un più stretto vaglio.



A condurre e moderare la discussione è stato il commissario straordinario al comune di Senise Alberico Gentile che ha raccolto le richieste dei rappresentanti dei genitori sintetizzate nella proposta di adeguamento del menu, sottoponendola al rappresentante della ditta erogatrice del servizio che si è detto disponibile ad accogliere suggerimenti e a venire incontro alle richieste. Su questa proposta di menu, del quale è stata verificata la compatibilità con la normativa in materia di somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche alla quale sovrintende l’apposito ufficio dell’Asl, si è trovata una convergenza fra i presenti. Letto, emendato e sottoscritto dai genitori, accettato dal comune e dalla ditta, il menu sarà rispettato a partire già dai prossimi giorni e sarà la cartina di tornasole della qualità dei pasti, anche in considerazione del fatto che il suo costo unitario giornaliero si aggira tra i sette e gli otto euro dei quali il comune, nel rispetto delle fasce reddituali, copre ben oltre la metà con fondi propri. Si tratta di 50 mila euro, circa, che le casse comunali mettono a disposizione per il servizio mensa. Proprio per questo la richiesta dei presenti è stata quella di elevarne la qualità e adeguarne i contenuti in modo che tali soldi siano ben spesi e che, come è stato notato da più parti, i bambini siano educati a un corretto uso dell’alimentazione e si evitino sprechi ed eccedenze alimentari, che hanno anche un deleterio effetto diseducativo per gli alunni.

Tutti d’accordo, dunque, affinché torni la tranquillità sui banchetti della refezione, e che si ristabilisca un clima di serena collaborazione fra scuola, famiglie e comune.

Francesco Addolorato