A Roccanova l’iniziativa “Scattiamo una foto” per rimanere a casa

L'assessore comunale Anna Giovinazzo: #iorestoacasa per raccontare il territorio con un click

L’appuntamento è per il 15 marzo a Roccanova, in provincia di Potenza. Nel piccolo centro, nominato dal consorzio enogastronomico della Basilicata "città del vino", un’iniziativa sui generis, insieme come comunità pur rimanendo nelle proprie case. Un’idea originale pensata e fortemente voluta da Anna Giovinazzo assessore alla cultura, politiche sociali e sport, laureata in lettere, professione docente, in politica solo da giugno 2019. “In un momento così difficile – ha sottolineato Anna Giovinazzo, raggiunta al telefono dalla nostra redazione - da affrontare, soprattutto per una piccola comunità come la nostra,

ho pensato di lanciare questa iniziativa con l’obiettivo non solo di una condivisione di immagini del nostro paese, ma come una passeggiata virtuale attraverso le nostre strade, una cosa data sempre per scontato ma che adesso manca a tutti; ci ritroveremo uniti attraverso un unico click. Non pensavo che l’iniziativa potesse trovare tanata vicinanza. Pensi che tanti roccanovesi che vivono in altri comuni e altre regioni, mi hanno contattata per chiedere di poter aderire all'iniziativa, il loro modo per sentirsi vicini a noi in un momento in cui la vicinanza fisica è impossibile”.

Un’iniziativa con tante aspettative. “Mi aspetto di mettere insieme un album fotografico -aggiunge Anna Giovinazzo- con scorci provenienti da varie parti d'Italia e organizzare una mostra con le foto raccolte, iniziativa da presentare magari in estate e all'aperto, sperando in tempi migliori, con #iorestoinpiazza. La prossima iniziativa riguarderà sicuramente la poesia.”

Oreste Roberto Lanza