Per l’acquisto di generi alimentari e quant’altro andrebbero effettuati nel punto vendita più vicino al proprio domicilio

I venditori ambulanti di Senise hanno chiesto al Commissario straordinario Alberico Gentile di avere risposte in merito alla loro attività di vendita dei prodotti agricoli sul territorio comunale ma anche di alcuni cittadini per l’approvvigionamento di generi alimentari. Di seguito pubblichiamo la nota diffusa a mezzo stampa dal comune di Senise:

"Sono pervenute a questa gestione commissariale alcune richieste dai coltivatori diretti circa la vendita dei prodotti della terra dagli stessi coltivati. Ulteriore richiesta è stata avanzata da alcuni cittadini circa l’approvvigionamento di generi di prima necessità, alimentari e altro, da acquistare nel punto vendita più vicino al proprio domicilio. Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia la possibilità di vendere i prodotti della terra, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio D.P.C.M. del 10 aprile 2020 al punto 5 dell’art. 2 ha stabilito che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari.

Ovviamente in presenze di apposite autorizzazioni al riguardo. Per quanto concerne l’acquisto di generi alimentari e quant’altro, secondo cui andrebbero effettuati nel punto vendita più vicino al proprio domicilio, si comunica che questa Gestione Commissariale non ha adottato alcuna Ordinanza in tal senso. Ne consegue che gli anzidetti acquisti possono essere effettuati in qualsiasi esercizio commerciale del territorio comunale".