Dopo la bella notizia dei zero casi di coronavirus in regione, ne arriva un'altra da Senise, dove due cittadini si sono negativizzati al Covid 19. Si tratta di un ragazzo di San Giorgio Lucano ma residente a Senise e dipendente della casa di riposo di Noepoli. Il secondo caso invece riguarda una giovane dipendente della residenza per anziani di San Giorgio Lucano.

Entrambi hanno ripetuto il tampone, che è stato esteso anche ai loro familiari e alle persone che sono state a stretto contatto con loro. Tutti fortunatamente hanno dato esito negativo. Soddisfazione anche da parte del Commissario Alberico Gentile: "Per Senise questa è una bella notizia. Adesso però bisogna proseguire a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza igienico sanitarie".