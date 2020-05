Il progetto è stato promosso dall’Asp e dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo onlus

È attivo presso il P.O.D. di Chiaromonte (Pz) l’ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da Disturbo dello spettro dell’autismo in età adulta. Il progetto è stato promosso dall’Asp e dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo onlus. Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo è una delle patologie più frequenti dei Disturbi del Neurosviluppo ed è necessario, quindi, diffondere la consapevolezza che si tratta di un problema che riguarda l’intero ciclo della vita. L’attivazione di tale ambulatorio sarà inizialmente in fase sperimentale e garantirà il censimento e la presa in carico dei pazienti autistici adulti mediante prima visita da parte dello specialista psichiatra e l’avvio del percorso con la NPI di Matera per la transizione dei pazienti che superano i 18 anni di età.

Responsabile dell'ambulatorio è la dottoressa Paola Montemurro. Per prenotare la prima visita è necessario inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica. Gli interessati saranno successivamente contattati per stabilire la data della visita. Il progetto prevede l'implementazione del servizio attraverso la creazione di ambulatori territoriali dedicati, previa formazione specifica degli specialisti, anche in altre aree dell'Azienda.