Lo comunica una nota di Poste Italiane. A Francavilla il flusso degli utenti è regolare

In merito all’articolo pubblicato lunedì 25 gennaio, Poste Italiane precisa che presso l’Ufficio Postale di Francavilla in Sinni il flusso dei clienti risulta regolare. Infatti, nonostante l’accesso in ufficio sia stato regolato per evitare assembramenti all’interno delle sale, non si registrano picchi di attesa allo sportello. La sede di via Matteo Cosentino è inoltre dotata di ATM-Postamat operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche cellulari, pagamenti delle principali utenze e bollettini di conto corrente postale e ricariche di carte prepagate Postepay.

Per tutti i servizi postali e finanziari, sono disponibili le sedi limitrofe di Chiaromonte, Fardella, Teana e Senise, la cui riapertura pomeridiana è calendarizzata dall’azienda per il prossimo 15 febbraio.

Tuttavia, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le app BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it, rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili.

Poste Italiane, infine, precisa di essere costantemente in contatto con le amministrazioni pubbliche locali al fine di migliorare i servizi offerti dall’Azienda sul territorio soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria.

Poste Italiane comunica, inoltre, che l’Ufficio Postale di Senise con sede in via Capitano Fortunato Sole dal 15 febbraio prossimo tornerà disponibile al pubblico secondo i consueti orari, riapertura pomeridiana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 ed il sabato fino alle 12.35.

L’Azienda precisa che l’attuale pianificazione di apertura degli uffici postali è comunque temporanea ed è stata adottata in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus. In questa fase di emergenza sanitaria, tuttavia, si raccomanda di utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le app BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it, rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili.