Chiesta la possibilità di apertura nella fascia pomeridiana e adeguamento dei locali

Il sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo, e i rappresentanti di Poste Italiane si sono incontrati per confrontarsi sull’operatività dell’Ufficio Postale di via Matteo Cosentino. Il Primo Cittadino, come anticipato in precedenti interlocuzioni, ha fatto presente la necessità di rivedere la configurazione dei locali in maniera strutturale e ha sollecitato l’azienda a valutare la possibilità di apertura dello stesso ufficio nella fascia pomeridiana. Poste Italiane, da sempre impegnata per garantire un presidio sul territorio, ha confermato all’amministrazione comunale la volontà nel proseguire nel costante dialogo a beneficio di tutti i cittadini e nel ricercare costantemente innovazioni e miglioramenti a beneficio della clientela, compatibilmente con i processi aziendali e la crisi ancora in corso.



L’Azienda, che ha quotidianamente garantito il servizio anche nei momenti più difficili della pandemia, ha sottolineato che l’accesso agli Uffici Postali è stato regolato per evitare assembramenti all’interno delle sale ed ha ribadito che queste procedure a tutela della salute di lavoratori e cittadini hanno carattere straordinario e temporaneo, essendo strettamente legate all’emergenza sanitaria ancora in corso e alla normativa vigente. Poste Italiane ricorda che lo stesso ufficio è dotato di “Prenota Ticket” che consente la prenotazione del turno in loco, tramite sito web o anche con app. Inoltre, per venire incontro alle persone che non usano internet, è stata abilitata la prenotazione tramite Whatsapp al numero 3715003715.

Si ricorda altresì che in via Matteo Cosentino è stato installato un ATM-Postamat operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, pagamenti delle principali utenze e di bollettini di conto corrente postale, ricariche di carte prepagate Postepay e ricariche cellulari. A questo proposito, Poste invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le app BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it, rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili.