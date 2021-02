"Ci sono delle indicazioni operative ben precise per la gestione di casi e focolai che stiamo seguendo alla lettera"

"Abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per evitare altri contagi, di più non possiamo fare". Sono queste le prime parole del sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo, in merito alla positività da parte di un'alunna della classe 2^A della Scuola Media Inferiore dell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole" di Senise. "Capisco benissimo le preoccupazioni da parte dei genitori degli alunni che frequentano il plesso, ma il nostro impegno come amministrazione è massimo, anche più del dovuto. Non siamo degli irresponsabili, teniamo a cuore la salute dei nostri cittadini. Siamo continuamente operativi con una serie di screening di controllo e tracciamento dei contatti. Tutte le azioni messe in campo, sono di concerto con l'Usco di Senise in base a quello che ci viene comunicato e che prevede la norma. Ci sono delle indicazioni operative - continua il primo cittadino - ben precise per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia fornite dall’Istituto superiore di Sanità, che stiamo seguendo alla lettera".

Ricordiamo che con l'ordinanza n.64 del 21.02.2021, è stata disposta la quarantena per dieci giorni a decorrere dal 16 febbraio 2021 (data ultima esposizione), e fino ad esito negativo del tampone, a studenti e docenti della classe. La quarantena sarà valida fino all'esito negativo del tampone che verrà effettuato in data 26.02.2021. "Ribadisco ancora una volta il senso di responsabilità da parte di tutti noi per evitare il propagarsi del virus, cercando di attenersi alle regole ed evitare assolutamente assembramenti, indossando sempre la mascherina ed igienizzarsi spesso le mani. Invito inoltre a chi ancora non l'avesse fatto, a sottoporsi al vaccino che in questi giorni viene somministrato agli ultra ottantenni. Convincere gli anziani presenti nelle proprie famiglie - conclude il primo cittadino - è molto importante per cercare di arginare il virus".

Claudio Sole