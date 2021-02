Saranno sanificate le chiese parrocchiali. Le messe riprenderanno sabato prossimo 27 febbraio

Il buon risultato dell’esito dei tamponi a Senise, che nel bollettino di oggi ha fatto registrare zero positivi, non induce le autorità ad abbassare la guardia.

Il parroco don Pino Marino ha avvisato la comunità parrocchiale che domani sera, venerdì 26 febbraio, non sarà celebrata la Via Crucis nelle rispettive chiese parrocchiali a causa di positività al covid-19 di alcuni fedeli, che si sono verificate nei giorni scorsi.



Per questo, sotto indicazione dei dirigenti sanitari dell'Asp di Senise sarà effettuata una sanificazione dell'edificio sacro in modo scrupoloso, meticoloso e approfondita.

Sembra, infatti, che una delle persone risultate positive nei giorni scorsi, abbia partecipato alla messa. Per precauzione, dunque, il parroco ha bloccato la pia pratica della Via Crucis, che avrebbe dovuto tenersi eccezionalmente in entrambe le chiese parrocchiali proprio per favorire il distanziamento e, nel contempo, la massima partecipazione possibile al rito quaresimale.

Le celebrazioni liturgiche, comunica la parrocchia, riprenderanno regolarmente con la messa prefestiva di sabato 27 febbraio.

F.A.