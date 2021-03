Lo studente di Senise ha conseguito la laurea triennale in Economics, Management and computer science

È una soddisfazione per Senise e per il liceo classico “Isabella Morra” il traguardo raggiunto dal giovane Rocco Gazzaneo che, in occasione del tradizionale Graduation day è stato scelto dall’università, unico tra i laureati, a condurre l'intervento a nome di tutti i suoi colleghi, essendo tra di loro il più giovane laureato a pieni voti cum laude.



Rocco Gazzaneo, classe 1999, di Senise, ha frequentato il liceo classico dove, nell’anno scolastico 2017/2018 si è licenziato con il massimo dei voti. Iscrittosi all’università Bocconi di Milano ha conseguito il 20 luglio scorso la laurea triennale, cum laude, nel corso di laurea Economics, Management and computer science (BIMAX), con una tesi su "Forecasting real estate auction's outcome with Artificial Neural Networks to increase the recovery rate of italian non-Performing loans", relatore prof. Borgonovo.

Quello scelto da Rocco è un corso di laurea innovativo, che risponde alle esigenze di una nuova generazione di talenti digitali, quella dei giovani di questi anni, in cui la combinazione di abilità quantitative e metodo rigoroso è la vera chiave del successo e della lettura della complessità della società contemporanea, una società praticamente trasformata dai big data e della rivoluzione digitale.

In questo contesto i giovani che scelgono questo corso di laurea intendono, nel proprio futuro lavorativo, giocare un ruolo di primo piano nell’era dell’economia data driven, un’era nella quale l’internazionalità della formazione degli studi è fondamentale. Per questo la scelta caduta sul giovane Rocco Gazzaneo ha un valore significativo, perché il suo intervento si è svolto interamente in inglese e perché tra tutti i laureandi della sezione lui era il più giovane.

Il successo che sta ottenendo negli studi questo ragazzo partito da Senise con una valigia piena di sogni e di solida formazione scolastica, è un’altra testimonianza della qualità del liceo classico “Isabella Morra” di Senise dal quale negli anni scorsi sono partito altri studenti che hanno raggiunto traguardi importanti.

Francesco Addolorato