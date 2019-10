Ripoli, abbiamo strutture storia e vie di comunicazione per ambire a questo importante evento

Sono in programma, nel metapontino, Potenza e Venosa, i primi sopralluoghi Rai per individuare, definitamente, la zona del prossimo capodanno Rai “l’Anno che verrà”. Tutti vogliono la diretta televisiva di ben oltre cinque ore di trasmissione in prima serata. Dopo i vari Consiglieri, Assessori regionali ed il presidente dell’associazione “MetaSiris”, Vincenzo Montagna, è la volta adesso del primo cittadino di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli, che candida il proprio comune ad accogliere la manifestazione di fine anno. «Fermo restando – pone l’accento Raffaello Ripoli - la priorità di svolgere la manifestazione nel metapontino, qualunque fosse il comune prescelto, in più occasioni ho avanzato la nostra candidatura e da ultimo, con nota prot.10085 del 06.08.2019 (dunque, oltre due mesi fa) diretta oltre che alla Rai, ma anche al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, elencando una serie di motivazioni. In primis, la posizione baricentrica nell’area Metapontina che è strategica per la vicinanza alle principali vie di comunicazione; migliaia di posti letto; ampi spazi pubblici da adibire a parcheggio; ampi spazi utili allo svolgimento della manifestazione, peraltro, si aggiunge, già “rodati” sul piano della sicurezza anche in occasione grandi eventi quale, ad esempio, il recente concerto di Enrico Ruggeri. Senza dimenticare il suggestivo borgo storico, luogo della scena finale del film “Basilicata coast to coast” del regista-attore Rocco Papaleo, del quale ricorre quest’anno il decennale; la vicinanza agli ampi spazi del Palazzo Baronale di proprietà comunale che costituirebbe valore aggiunto in quanto gli spazi della struttura interna, potrebbero essere adibiti a camerini per gli artisti ospiti della serata». Una candidatura che nasce da riscontri concreti anche sulle presenze e frequenze di arrivi e partenze: «Certo – aggiunge Raffaello Ripoli - va detto che Scanzano Jonico è una città sorta grazie alla Riforma Fondiaria che, con l’assegnazione dei cosiddetti “poderi” ha visto l’aggregazione di gente proveniente, da svariate zone dell’entroterra lucano, sia materano sia potentino, che costituiscono un insieme di tradizioni popolari senza eguali per cui può dirsi che l’intera Basilicata fa sintesi a Scanzano Jonico; sede d’importante insediamenti archeologici e storici (Termitito, Torre Saracena, Recoleta, Palazzo Baronale, Borgo Storico); “capitale” della fragola, coltura regina della zona, celebrata quest’anno a livello mondiale grazie alla torta di fragole più lunga del mondo, guinness dei primati riconosciuto ufficialmente; sede della città della pace”.

Oreste Roberto Lanza