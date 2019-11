La statua della Madonnina si trova presso l'Opera Don V. Grossi nella zona lido della città jonica

E’ stata una notte da incubo quella appena trascorsa a Policoro e nell’intero Metapontino, ma questa immagine da un senso di speranza e fede. Stiamo parlando della statua della Madonnina che si trova presso l'Opera Don V. Grossi al lido di Policoro e che è avvolta in mezzo a rami caduti e spezzati dalla furia della tromba d’aria.

Lei è rimasta lì, intatta ben dritta in segno di speranza, come se la natura avesse rispettato questa statua della Vergine Maria. In molti gridano al miracolo, convinti che qualcosa di strano in tutto questo ci sia stato. Nella giornata odierna in molti si sono recati sul posto per vedere dal vivo la scena. Sarà un caso?, intanto la Madonnina resta intatta tra la vegetazione distrutta.