Policoro, è emergenza criminalità

Inutile sperare in eventi criminosi isolati, anche nella nostra città è emergenza criminalità organizzata. Si spara a fini intimidatori, si incendiano macchine, nonostante l'attività di controllo e prevenzione delle forze di polizia presenti in città. Bisogna reagire subito e tutti nella stessa direzione, forze politiche e sociali devo alzare barricate e sostenere il lavoro degli organi inquirenti.

Se, come appare, dovesse essere confermato che l'incendio della macchina di stanotte è di origine dolosa e a distanza di sole 24 ore dai colpi di pistola contro lo studio di un noto professionista, beh siamo in una situazione di emergenza criminalità e alle emergenze si risponde con misure eccezionali di contrasto e repressione. Si faccia subito tutto quanto occorre per dare tranquillità alla comunità ed al sistema imprenditoriale. Chiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto di Matera di voler valutare la opportunità di indirizzare al Ministro dell'Interno una richiesta di potenziamento del personale impiegato in attività investigative e repressive.

È il momento di reagire con fermezza e autorevolezza per confermare il primato della legalità e la presenza dello Stato. Solidarietà ai professionisti colpiti dagli ultimi atti intimidatori.

Policoro Ideale - F.to Il Coordinamento cittadino