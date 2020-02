Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La Commissione sarà in Basilicata il prossimo 24 febbraio: lo ha reso noto il Senatore Pasquale Pepe (Lega)

La Commissione parlamentare antimafia sarà in Basilicata il prossimo 24 febbraio: lo ha reso noto il Senatore Pasquale Pepe (Lega), vicepresidente della stessa Commissione. Il parlamentare eletto in Basilicata, in un comunicato, ha evidenziato che "la mafia va combattuta tutti i giorni, anche quando il dibattito pubblico sembra dimenticarsene.

Questa è la posizione della Lega e del nostro segretario, Matteo Salvini. Al riguardo, da senatore lucano, annuncio con orgoglio che la Commissione parlamentare antimafia ha deliberato una missione in Basilicata. La data convenuta è quella del 24 febbraio in un luogo simbolo: Scanzano Jonico (Matera), dove il Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose il 21 dicembre dello scorso anno".