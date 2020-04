In entrambi i casi sono gli stessi sindaci dei due comuni a dare la notizia

Nuovi casi di contagio a Policoro e Bernalda nella giornata di venerdì. La notizia è arrivata direttamente per vie istituzionali. Attraverso i social, i sindaci dei rispettivi comuni, Enrico Mascia e Domenico Tataranno hanno confermato il dato. A Policoro si tratta di un tampone positivo che era risultato già negativo a precedenti controlli. Lo stesso primo cittadino di Policoro, Enrico Mascia, comunica anche la guarigione di una delle persone contagiate in precedenza, a seguito della negatività dei tamponi di controllo effettuati per verificare il superamento del contagio. Al momento a Policoro si contano 5 contagiati.

“C’è un nostro concittadino a cui è stata riscontrata l’infezione da coronavirus, confermata dal tampone tradizionale – ha sottolineato Domenico Raffaele Tataranno, sindaco di Bernalda – ed è stato portato in Rianimazione”. La task force, come da protocollo, è già al lavoro per identificare i contatti più stretti; nei prossimi giorni verranno effettuati i tamponi. C’è però una buona notizia che il sindaco Tataranno annuncia sui social: due bernaldesi risultati positivi in precedenza sono guariti, portando il totale a 4, mentre le persone attualmente malate sono due.