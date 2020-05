L’associazione culturale Pisticcese ha racchiuso il pensiero comune di questo momento in un brano musicale

L’associazione culturale, nata nel 2018, si chiama “Spasso Cantabile”e molti dei componenti provengono dalla parrocchia San Giovanni Bosco di Marconia, centro del comune di Pisticci, in provincia di Matera. Musicalmente dinamica, l’associazione, nel periodo di stretta clausura, ha prodotto un video musicale prendendo spunto da un brano presente nel bellissimo Film di animazione "Hercules". Il titolo del brano racchiude il pensiero comune di questo momento: POSSO FARCELA (Go the distance).Il gruppo composto da 7 voci più un bambino dal nome Dario e 6 musicisti, guidati dal maestro promotore Miche Blandamura, che ha curato il montaggio audio e video, sono riusciti a costruire una interessante esperienza musicale in tempi di covid-19. Una scelta musicale, sulle musiche del film di animazione "Hercules", non per caso.

“L'idea nasce dalla passione che ci accomuna -sottolinea Michele Blandamura, promotore dell’iniziativa, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- da sempre e che in questo momento rischiava di scemare se non alimentata da un progetto "a distanza". Ci ha spinto a continuare e a trovare una nuova modalità di condivisione. Poi il titolo dice tutto, “posso farcela” in questo momento può essere una frase di incoraggiamento per noi e per chiunque altro”. Un’associazione culturale in movimento con altre iniziative per il futuro. “Si, stiamo già lavorando ad un secondo brano – conclude Miche Blandamura- che vedrà la partecipazione anche di altri componenti non presenti nel primo video. Pensiamo poi di realizzare altri brani del nostro repertorio pop caratterizzati da arrangiamenti originali e di complessità maggiore”.

Oreste Roberto Lanza