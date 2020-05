Donate oltre 600 mascherine ffp2 a chi da mesi è in trincea contro il coronavirus

Gesto meritevole di considerazione e di grande gentilezza, quello che ha voluto fare l'Anffas Onlus di Policoro, che in piena emergenza coronavirus, ha pensato bene di donare oltre 600 mascherine ffp2, strumento di protezione fondamentale per alzare le barriere di sicurezza contro il Covid-19, a medici ed operatori sanitari dell'Ospedale "Giovanni Paolo II°" della città jonica, al Commissariato della Polizia di Stato, al comando di Polizia locale, alla Compagnia dei Carabinieri e alla Guardia Finanzia.

Un semplice ma significativo atto di solidarietà verso chi sta da mesi in trincea contro il coronavirus, salvaguardando con grande impegno e sacrificio la salute dei cittadini policoresi e non solo. Un’altra dimostrazione di come il territorio del metapontino sia sensibile alle necessità e, allo stesso tempo, di come tante persone si mettono in azione per dare il loro concreto e prezioso contributo.