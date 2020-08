Il sindaco Stigliano: saremo inflessibili con i responsabili di questo schifo ambientale

Non solo inciviltà, anche senza un briciolo di ritegno. In tempo di covid lo spreco può diventare ineducazione, inurbanità, rozzezza, villania. Il caso è quello di un tratto di spiaggia a Nova Siri lasciata sporca, nella notte di San Lorenzo, da una festa trasformata nel peggior esempio di inciviltà: buste lasciate piene di consumazione varie, bottiglie di birre lasciate qua e là sulla spiaggia, contenitori di plastica abbandonati all’incuria del tempo. Sconvolge anche la carne non consumata e lasciata nei contenitori di plastica o gettata sulla sabbia e addirittura, in alcuni casi, buttata a distanza dal luogo del ritrovo o non consumata sul piano di arrosto.

Sul luogo, dopo diverse segnalazioni, sono intervenuti i vigili urbani per fare le dovute verifiche e accertamenti e per risalire agli autori di questo scempio ambientale.“ La circostanza ha creato in me – sottolinea Eugenio Lucio Stigliano, sindaco di Nova Siri raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – un sentimento di rammarico ma anche di rabbia perché da tempo l’amministrazione si batte per promuovere iniziative dirette a sensibilizzare comportamenti idonei per creare un ambiente pulito. Il contesto in cui ci siamo trovati ha evidenziato il non rispetto delle regole civiche addirittura in barba allo spreco.

Un non rispetto, in tempo di covid, verso coloro che non riescono a permettersi un pasto caldo. Un atto gravissimo dal punto di vista morale su cui non passeremo con sufficienza”. I vigili urbani hanno fatto i rilievi del caso, il comune, accertate le responsabilità procederà con sanzioni forti. “Saremo inflessibili – ha precisato Eugenio Lucio Stigliano – sulla circostanza. Per questo ho incaricato il comandante dei vigili urbani di effettuare accertamenti approfonditi per di risalire ai responsabili e per comminare sanzioni forti senza avere un briciolo di tolleranza”.

Oreste Roberto Lanza