Mascia: “un progetto che permette a tutti i cittadini di connettersi con tutto il territorio nazionale”

Il comune di Policoro aderisce all’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico “Piazza WiFi Italia”. Il progetto sarà presentato il prossimo mercoledì 26 agosto, presso la sala consiliare del comune della città jonica. “Lo scopo sottolinea Enrico Mascia, sindaco di Policoro, è quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, a una rete Wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale”. Un progetto importante per una città turistica come Policoro che anche per l’estate 2020 ha fatto registrare un numero rilevante di turisti.

“Un viaggio di un milione di chilometri comincia con un passo - afferma Enrico Mascia - mirato a sviluppare la nostra visione tesa al futuro della Città di Policoro, visione incentrata sull’innovazione”. Facilità di accesso a servizi e dati, sulla sicurezza, sulla mobilità sostenibile. “Un nuovo modello aggiunge Enrico Mascia - nei rapporti tra cittadino, imprese e Pubblica Amministrazione”. Una città al passo con i tempi con tecnologie Smart. “Saremo sempre favorevoli per elaborare - conclude Enrico Mascia- e sviluppare il modello di Città in cui crediamo, confidando nel supporto e in tutte le iniziative possibili che ci permettano di realizzare questa visione a tutti i livelli”.

All’incontro sarà presente Mirella Liuzzi, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, promotrice dell’iniziativa a livello nazionale e Marco Bellezza, Amministratore delegato Infratel Italia, soggetto attuatore del progetto. Al momento sono 3.085 i Comuni con hot spot installati, 3.158 i Comuni che hanno aderito al progetto, di cui 158 Comuni con ordini emessi e 148 Comuni attivati nel primo semestre 2020 e da gennaio 2019, complessivamente, sono 1163 i Comuni che hanno firmato le convenzioni e 480 i Comuni con hot spot installato, con oltre 357.725 utenti dell'appi Wifi italia. Per la Basilicata si aggiunge anche Policoro.

Oreste Roberto Lanza