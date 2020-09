La donazione è avvenuta da parte dell'Associazione Enzo Gallitelli “Vivere a colori”

Con la riapertura delle scuole è diventato ancora più importante dotarsi di strumenti digitali in grado di misurare la temperatura corporea in ottica di prevenzione da Covid-19. Proprio per questo motivo la nostra Associazione ha deciso di dare il suo contributo effettuando una donazione di termometri digitali ad infrarossi alle scuole di Policoro ed in particolare:

• Istituto comprensivo statale “L. Milani” di Policoro, presieduto dalla prof.ssa

Schettino

• Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II” e Istituto di Istruzione Superiore

“Pitagora” presieduti dalla prof.ssa Stigliano

• Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” presieduto dalla prof.ssa Tarantino

• Scuola dell’Infanzia di Via Colombo, via Monte Rosa, via Dante, Via Umbria e Don V. Grossi di via Lido

“Abbiamo deciso di donare i termometri digitali alle scuole di Policoro perché le attività della nostra Associazione, rivolte in particolare alle future generazioni, non si sono mai fermate. Questo nostro piccolo ma prezioso e concreto contributo al contenimento della diffusione del COVID-19, ci rende sempre più orgogliosi del nostro operato e ci dà nuova forza per guardare ai prossimi mesi con speranza” - commenta Benedetto Gallitelli, Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli “Vivere a Colori”.