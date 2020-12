Send by email

L'annuncio arriva da parte del sindaco Enrico Mascia con grande soddisfazione

"Ancora una bella notizia per la nostra città: continua a diminuire il numero di positivi. A seguito di comunicazione ufficiale da parte delle autorità sanitarie competenti, sono state appena notificate sei Ordinanze Sindacali di revoca delle misure di isolamento domiciliare.

Pertanto, al momento, il numero dei casi di positività accertati nel nostro comune scende a 30, di cui 1 non residente. NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!

Nonostante le festività ormai alle porte, si invita ognuno, ancora una volta, a tenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie quali l'utilizzo corretto e assiduo della mascherina e la limitazione dei rapporti sociali, per contribuire alla gestione di questa grave situazione di crisi".