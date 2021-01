Intanto domani un altro screening mediante test antigenici rapidi a Policoro

Arrivano buone notizie da Policoro e Scanzano Jonico, che proseguono i controlli per contenere l'emergenza Coronavirus nel mondo della scuola, per una ripresa in sicurezza delle lezioni. L'assessore Prestera, attraverso un post su Facebook informa la cittadinanza dei risultati ottenuti: "Conclusa la terza giornata di screening sulla popolazione scolastica del nostro Comune, anche oggi - scrive Maria Teresa Prestera - sono stati processati più di 500 tamponi tutti con ESITO NEGATIVO. Il rientro a scuola, lunedì 11 gennaio 2021, per docenti e alunni della secondaria di primo grado potrà avvenire in sicurezza. Effettuati i tamponi anche ad autisti e assistenti del servizio trasporto scolastico. Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site sul nostro territorio lo screening sarà programmato secondo le disposizioni regionali di rientro, che si attendono dagli Organi Preposti. Grazie ai nostri medici volontari, ai soliti ed efficienti 2 operatori Asm, alla Protezione Civile e ai nostri cittadini grandi e piccini per il senso civico dimostrato.

A Scanzano Jonico invece il Consigliere regionale Pasquale Cariello attraverso i social informa che si è conclusa la prima giornata di screening: negativi i 400 tamponi effettuati. "È stata una giornata intensa - scrive - che però fa tirare un sospiro di sollievo alla nostra comunità in vista dell‘apertura delle scuole, prevista per lunedì. Lo screening con tamponi anticovid continuerà anche domani, ma intanto vorrei ringraziare: le tre commissarie straordinarie, i dipendenti comunali, gli agenti di polizia locale, la protezione civile, i genitori e i bimbi per la pazienza, i medici Tommaso Romano e Antonio Mango e quanti oggi hanno dato il loro contributo durante questa giornata e nella organizzazione della stessa. Essere comunità vuol dire anche questo.

Nel frattempo domani a Policoro, prosegue lo screening mediante test antigenici rapidi per il personale docente e non docente e per gli alunni residenti delle classi 1° e 2° di tutti gli Istituti Superiori di Istruzione presenti nel comune jonico. "Sarà effettuato domani, sabato 09.01.2021 dalle ore 08:30 alle ore 15:00 presso il Palaolimpia (zona Lido). Lo screening proseguirà per le classi 3°, 4° e 5° domenica 10.01.2021, secondo gli stessi orari, presso il Palaolimpia (zona lido). Saranno ammessi alle operazioni di screening anche gli studenti RESIDENTI nel comune di Policoro e frequentanti Istituti Superiori fuori sede, secondo il succitato calendario. Appare opportuno specificare che, per agevolare le operazioni di screening, è necessario diluire l’affluenza degli interessati durante tutto l’arco della mattinata".

Cla Sol