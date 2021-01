Il biglietto vincente è stato acquistato all'interno di una ricevitoria tabacchi della città jonica

Grandiosa vincita al Gratta e Vinci a Policoro, che ha fruttato al fortunato vincitore la somma di centomila euro. Il biglietto acquistato al costo di soli due euro ha regalato tre numeri vincenti 26, 40 e 25 nel gioco mini doppia sfida. Numeri che riportavano sotto la gloriosa somma di centomila euro. Una vincita che ha fatto saltare di gioia anche i proprietari della ricevitoria che intervistati dal collega Filippo Mele attraverso il suo blog, hanno fatto i migliori complimenti.

Il vincitore, che ovviamente non ha voluto divulgare le sue generalità, si è recato subito in banca per depositare il biglietto vincente e prenotare la somma vinta per l'incasso. Da noi tutti i migliori auguri per la gloriosa vincita.