Il sindaco Mascia: “stiamo valutando attentamente la situazione per evitare che la situazione degeneri”

Il dato dei positivi a Policoro è ancora in aumento: al momento nella città jonica se ne contano ben 166 al netto di quelli indicati qualche giorno fa nel numero di 173 da cui vanno tolte ben 7 revoche di quarantena. Scuole ancora chiuse fino al prossimo 27 febbraio e operazioni di vaccinazioni iniziate da lunedì 22 febbraio. “Un dato positivo che voglio riscontrare subito - precisa Enrico Mascia, sindaco di Policoro, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - è quello legato al corpo dei Vigili Urbani della città che stanno man mano ritornando alle loro funzioni. Nella maggior parte dei casi si registrano delle guarigioni”.

In ogni caso l’amministrazione comunale continua con un’attività di prevenzione, monitoraggio e di controllo continuo su una situazione che è diventata preoccupante. “Stiamo facendo il possibile – continua Enrico Mascia – abbiamo chiuso le scuole fino a fine settimana, di contro abbiamo iniziato la campagna vaccinale che si concluderà venerdì 26 febbraio e che al momento sta procedendo con regolarità sia nei punti prestabiliti sia a domicilio. Poi il discorso è sempre quello legato al continuo richiamo alle norme, rinforzare i controlli sul territorio, soprattutto nei punti aggregazione.

Le piazze sono state chiuse con apposita ordinanza. Altro non possiamo fare. “Va detto anche – aggiunge Enrico Mascia – che di questi 166 positivi vanno esaurendosi le presenze di ragazzi facendo prevalere i nuclei famigliari”. In ogni caso in numero di positivi resta in crescita tanto da pensare, probabilmente, a soluzioni più drastiche. “La situazione – conclude Enrico Mascia – la stiamo valutando con molta attenzione con un monitoraggio continuo, poi non è da escludere nulla pur di risolvere il problema”.

Oreste Roberto Lanza