Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Con la delicata situazione legata al Covid-19 il primo cittadino ha prorogato la chiusura delle scuole

Con l’Ordinanza Sindacale n° 6584 del 26/02/2021 il sindaco della città di Policoro Enrico Mascia, proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e chiusura degli asili nido presenti sul territorio comunale.

Nello specifico gli istituti interessati sono: I.C. n.1 “L. Milani”, I.C. n.2 “G. Paolo II”, sede del C.P.I.A. di Policoro sito in via Nicola Stigliano n.3, I.I.S. “E. Fermi”, I.I.S. “Pitagora”, I.T.E. “A. Volta”, e la chiusura degli asili nido presenti sul territorio comunale fino al 06 marzo 2021, fatta eccezione per i ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale.