Quello che si richiede per produttore prodotti di prima qualità e di buona scelta

Fragole, broccoli, pomodori, rape, prodotti senza nichel, metallo argenteo che appartiene al blocco del ferro ed è duro, malleabile e duttile che molte volte si annida in vari prodotti alimentari, e allergeni coltivati a Policoro nelle 14 serre predisposte da due imprenditori del luogo: Anna Cirigliano e Ivan Santarcangelo, responsabile della produzione. Nella cosiddetta California del Sud da tempo ha preso piede questa idea che appare rivoluzionaria ma che riesce a produrre prodotti che possono utilizzare quella fetta di mercato alimentare intollerante a metalli e agenti chimici. L’azienda si chiama FruitHydroSinni e nasce da una precisa esigenza famigliare. “Tempo fa in famiglia, fu diagnosticata – sottolinea Anna Cirigliano –una forte allergia al nichel e da lì pensammo di organizzare un’attività che producesse prodotti senza questo agente ferroso. Poi la passione per le nuove tecnologie di coltivazione ha fatto il resto.

Da qui siamo partite con coltivazioni idroponiche, quelle fuori suolo che non richiedono nessun utilizzo e impiego di terreno, ma semplicemente acqua e sali minerali. Strutture per definirle meglio aeroponiche verticali”. Una coltivazione definita idroponica che hanno permesso di eliminare non solo il nichel ma anche l’istamina tutti metalli pesanti con precisi procedimenti. “Abbiamo il fuori suolo tradizionale – precisa Ivan Santarcangelo – che copre la maggior parte dell’Italia. Con quel substrato riusciamo ad avere prodotti senza nichel. In più questa attività ci permette di produrre con richieste precise. Attraverso una piattaforma web ascoltiamo la richiesta e mettiamo in produzione.

Non produciamo senza sapere a chi vendere”. Una tipologia che da un nuovo regolamento al mercato di settore che va a limare lo spreco e non solo. “Produciamo- conclude Ivan Santarcangelo – per un segmento preciso, soprattutto per quei intolleranti che oggi possono tornare a mangiare tranquillamenti questi prodotti”. Una produzione garantita da marchi come stop nichel, stop istamina, coltura in idroponica, nichel free, Istamina free. Prodotti che abbattono il ricorso a nutrienti e principi attivi esterni.

Oreste Roberto Lanza