Ripoli: “Una persona straordinaria dotato di enormi sensibilità, simpatia ed ironia”

“Dalla spensieratezza di non molto tempo fa, all’estremo saluto”. Sui social i tanti amici sintetizzano con questo pensiero la morte all’improvviso di Vincenzo Calabrese, difensore dei diritti per le disabilità, sindacalista anche politico vero e onesto. Era in attesa, come quelli della sua età, di vaccinarsi ormai da diverso tempo, contro il Covid-19. La sua disabilità non gli ha permesso di avere il dovuto privilegio di farlo prima, pur avendo scritto da tempo di fare presto a vaccinare le persone più fragili. Dipendente della centrale del latte di Scanzano Jonico, poi sindacalista fin da subito a difesa dei pensionati. Chiamato da tutti Cenzino, per la sua affabilità, la vicinanza agli ultimi: “per le buone idee e la passione al seguito, una persona che combatteva con forza per le sue idee”. Questo, il messaggio proveniente dalla parte politica della sua città, Scanzano Jonico. Assessore comunale tanti anni fa, si era candidato nel 2011 impegnandosi da subito per il suo territorio. Tanti lo ricordano pieno di ironia.

Tra tanti politici della zona c’è il pensiero dell’ex sindaco di Scanzano Raffaello Ripoli: “Una persona straordinaria – sottolinea Raffaello Ripoli, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - che, sotto una apparente corazza dura e coriacea che a volte indossava, era, in realtà, dotato di enormi sensibilità, simpatia ed ironia. Ha dato tanto alla nostra comunità, della quale è stato anche amministratore, e per questo gli saremo sempre grati”. L’ultimo suo appello politico è stato rivolto alla città della pace da costruire nella sua Scanzano Jonico dove con parole molto dure disse: “la Città della Pace rischia di diventare una cattedrale nel deserto e soprattutto l'ennesima occasione persa per Scanzano Jonico e il Metapontino. È ormai palese che il presidente Bardi e la sua giunta stiano rallentando se non bloccando il completamento di questa struttura e non agire in tempi rapidi significherà perdere i fondi dedicati e non avviare il progetto”. Per dire che non è tempo più di strategie politiche, è tempo di costruire qualcosa di serio.

Oreste Roberto Lanza